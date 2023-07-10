Ağrı’da sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle kapanan Ağrı-İran karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel, Ağrı-İran karayolu Karapazar köyü mevkisinde yolun kapanmasına neden oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Araç kuyruğunun oluştuğu yol, iş makineleriyle taş ve çamur birikintilerinin temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.