Ağrı Valiliği himayelerinde, Proje Koordinasyon Merkezi (PKM) koordinasyonunda Türk Kızılayı ve Yeşilay Ağrı Şubelerinin katkılarıyla düzenlenen Ramazan Şenlikleri kapsamında sahnelenen Hacivat ve Karagöz oyunu büyük ilgi gördü.

Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar ve aileleri yoğun katılım sağladı. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak düzenlenen etkinliklerde, geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz, minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Program kapsamında sahnelenen oyunda, tiyatro sanatçıları Hacivat ve Karagöz’ün eğlenceli diyaloglarıyla çocukları hem güldürdü hem de düşündürdü. Salona sığmayan izleyiciler, etkinliğe büyük ilgi gösterirken, çocuklar gösteri boyunca neşeli anlar yaşadı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Ramazan Şenlikleri’nin devam edeceğini belirterek, "Ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlarımızla birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın geleneksel kültürümüzle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerimize halkımızın yoğun ilgisi bizleri sevindiriyor" dedi.

Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinliklerin devam edeceği bildirildi.