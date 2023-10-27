Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK 2204 A ve B Proje yarışmalarına katılacak öğrencilerin danışman öğretmenlerine yönelik proje yazma eğitimi düzenledi.

26-27 Ekim tarihlerinde Araştırma Geliştirme Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitime 108 öğretmen katıldı. Eğitimde Van Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş ve Van Bölge Koordinatörü Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Tüysüz başta olmak üzere ortaokullarda 10 alan, liselerde 12 alan için Ağrı ve farklı illerden gelen 12 akademisyen tarafından eğitimler verildi. Eğitimi tamamlayan öğretmenlere daha sonra sertifikaları verildi.

Sertifika töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ilin TÜBİTAK’taki başarılarının bu eğitimler sayesinde artmasını beklediğini belirtti. Kökrek, “2022-2023 eğitim öğretim yılında 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projelerine ilimizden 440 başvuru, 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projelerine ise bin 26 başvuru olmuştur. Van’da gerçekleştirilen TÜBİTAK 2204-A yarışmasında yapılan değerlendirme sonucunda Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören öğrencimiz Muhammed Aydemir, öğretmeni Gökçehan Bulut ile birlikte hazırladığı ‘İnsansı Robotların Vücut Isı Yönetiminde Terleme Olayının Fotovoltaik Piller ile Sağlanması’ adlı projesi ile bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. 2204-B kapsamında Ankara’da düzenlenen Türkiye finalinde Doğubayazıt ilçesindeki Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu Yatılı Bölge Ortaokulundan danışman öğretmen Beray Ezgi Varkal eşliğinde öğrenciler Berrin Koroğlu ve Ela Hacıoğlu tarafından Türkçe alanında hazırlanan ‘Tulpar Bize Geldi’ projesi Türkiye birincisi oldu” dedi.

TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş ise, ülkenin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile milli teknoloji hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla destekleyici ve teşvik edici programlar ile etkinlikler yürütüldüğünü ifade etti. Çavuş, “TÜBİTAK her yıl lise öğrencilerimize yönelik 2204-A Lise Öğrencileri ve 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nı düzenlemektedir. TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında araştırma projeleri yarışmasına yönelik proje yazma eğitimi gerçekleştirilerek Ağrı ilinin başarısında artış olacaktır” diye konuştu.

Sertifika töreninde 12 akademisyen ve 108 katılımcı öğretmene sertifikaları İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek tarafından takdim edildi.