Ağrı İMKB Gazi Ortaokulu tarafından düzenlenen görsel sanatlar ile teknoloji ve tasarım derslerinin sergisinde özel eğitim öğrencilerin resimleri büyük beğeni topladı.

Ağrı İMKB Gazi Ortaokulunda düzenlenen sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okulun 2022-2023 eğitim öğretim yılı Görsel Sanatlar ile Teknoloji ve Tasarım derslerinde öğrencilerin hazırladıkları görsel materyallerinin sergilendiği serginin açılışını gerçekleştiren Kökrek, serginin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Sergide özel öğretim öğrencilerinin birbirinden güzel resimlerini inceleyen Kökrek, özel eğitim öğrencileri ile yakından ilgilenerek kendilerini tebrik etti. Özel eğitim öğrencilerinin çalışmaları katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Öğrencilerin sınavda çözemediği soruların kendinde oluşturduğu psikolojiyi resmettiği, sıfır atık malzemeleri ile çeşitli hediye ve günlük hayatta kullanacak kutuların üretiminin sergilendiği stantları da gezen Kökrek, sergiye katkılarından dolayı okul müdürü Mustafa Yerlikaya’ya, sergiyi hazırlayan görsel sanatlar öğretmeni Elif Nur Tanrıverdi’ye ve Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Elif Aktı Turan’a teşekkür etti. Daha sonra öğretmenler odasında meslektaşları bir araya gelerek istek ve taleplerini dinleyen Kökrek, "Dünyanın en kutsal ve en eski mesleklerinden olan öğretmenlik, her zaman bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahiptir. Başka hiçbir meslek grubu, öğretmenler kadar geleceğe tesir etme imkânına sahip değildir. Gelişimin hammaddesi bilgi ise o bilgiyi işleyen, kuşaklar boyu aktaran, yenileyen ve üreten öğretmendir. İlimizde eğitim adına çocuklarımızı, gençlerimizi daha nitelikli eğitim veren üst öğretim programlarına yerleştirmek, temel kabiliyetleri ve topluma uyum becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmek gibi ulvi hedeflerimiz vardır. Bu hedeflere ulaşmakta öğretmenler olarak en büyük gayreti ve fedakârlığı her zamanki gibi yine biz yapacağız" dedi.