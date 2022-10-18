Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “Özel Çocuklar Maharetli Eller” projesi özel eğitim uygulama okulları ve özel eğitim alt sınıflarında eğitim gören öğrencilerin sosyal hayata uyum sağlamasını ve el becerilerini geliştiriyor.

Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “Özel Çocuklar Maharetli Eller” projesi özel eğitim uygulama okulları ve özel eğitim alt sınıflarında eğitim gören öğrencilerin sosyal hayata uyum sağlamasını ve el becerilerini geliştiriyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek yaptığı açıklamada, "Valiliğimiz himayelerinde, Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan ’Özel Çocuklar Maharetli Eller’ projesi tüm Özel Eğitim Uygulama Okullarında ve Özel Eğitim alt sınıflarında eğitim gören öğrencilerimizin sosyal hayata uyum sağlamasını ve el becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje etkinlikleri Ekim ayı itibariyle başlayarak bir eğitim-öğretim yılında sekiz ay sürmektedir. Bu süreç için Müzik, İleri ve Geri Dönüşüm, El Becerileri ve Resim Atölyeleri olmak üzere dört adet tema belirlenmiştir. Buna göre özel öğrencilerimiz Müzik Atölyesi teması çerçevesinde ritim çalışmaları, şarkı söyleme, farklı materyaller kullanarak müzik aletleri yapma ve bu sayede farklı enstrümanları öğrenme, bu müzik aletlerini çalma ile notaları tanıma etkinlikleri yaparlar. Müzik Atölyesi temasıyla Özel Eğitim Okullarında bir müzik grubu kurularak bu çerçevede çeşitli müzik aletleri ile gösteriler hazırlarlar. İleri ve Geri Dönüşüm Atölyesi teması bağlamında özel öğrencilerimiz ileri ve geri dönüşüm hakkında aile katılımıyla birlikte etkinlikler yaparak hem öğrencilere hem de velilere bu konuda farkındalık oluşturulur. Öğrencilerimiz İleri ve Geri Dönüşüm Atölyesinde gazete kâğıdından kalemlik, atık malzemelerden oyuncak ve sınıfları için geri dönüşüm kutuları yapımı gibi etkinlikler yaparlar. El Becerileri Atölyesinde öğrencilerimiz ince motor becerilerini origami, el oyunları ve kes-yapıştır etkinlikleriyle geliştirirler. Türkiye haritasını öğrenmeleri amacıyla da çeşitli kes-yapıştır aktiviteleri El Becerileri Atölyesi etkinlikleri yer alıyor. Resim Atölyesinde ise öğrencilerimiz sınıf arkadaşlarıyla birlikte yüz boyama, resim yapma, el-ayak ve nesne baskı çalışmaları yaparak sosyal gelişimlerine katkıda bulunurlar. ’Özel Çocuklar Maharetli Eller’ projesinin ilk teması olan Müzik Atölyesi etkinlikleri çerçevesinde Özel Eğitim Uygulama Okullarında ve Özel Eğitim alt sınıflarında öğrenciler ritim çalışmaları, şarkı söyleme, müzik aletleri yapma ve çalma aktiviteleri yapmışlardır. Bu ay ek olarak Müzik Atölyesi temasında özel öğrencilerimiz darbuka ve marakas yaparak çaldılar, müzik notalarını öğrenip söylediler ve birçok müzik aletini tanıdılar. Müzik Atölyesinde çalışmaları devam eden okullarımızda bir müzik grubu kurularak bu bağlamda çeşitli müzik aletleri ile gösteri sunmak için hazırlıklar devam etmektedir" dedi.