Ağrı’da karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Ağrı’da karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Ağrı-İran Karayolu üzerindeki Kupkıran Kavşağı’nda saat 18.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eleşkirt istikametinden Doğubayazıt istikametine seyir eden M.E.B. idaresindeki 34 AU 0614 plakalı otomobil, kendisine yanan yeşil ışıkta geçmek istediği esnada yolun karşısına geçmek isteyen F.G. adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan kadın, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.