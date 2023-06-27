Ağrı’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tutak ilçesinde saat 20.11 sularında meydana gelen trafik kazasında, Ozanpınar Köyü mevkiinde Y. D. idaresindeki 42 BB 462 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ş.D., A.D. ve sürücü Y.D. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Tutak Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan A.D.’nin Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.