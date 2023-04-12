Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen O’nu (Peygamber Efendimiz SAV) En Güzel Kim Anlatır? Yarışması il merkezi finali düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilen yarışmayı İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu, şube müdürü Selahattin Bilgiç, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler izledi. Seçkin jüri üyeleri önünde ter döken öğrenciler, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i anlatırken izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Yarışma sonucunda Selçuk Ortaokulu öğrencisi Bilal Adem Karansungur birinci, Baloluk İsmet Bulut Ortaokulu öğrencisi Nisanur Akhan ikinci ve Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Zehranur Çetrez üçüncü oldu. Yarışmaya katılan ve güzel anlatımlarıyla Hz. Muhammed’i ve onun hayatını anlatan tüm öğrencileri tebrik eden Hasanoğlu, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. İl merkezinde 4 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek il finalinde il merkezi ve ilçelerde birinci olan ortaokul öğrencileri yarışacak. Yapılacak yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.