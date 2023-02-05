Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeni ile yarın eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildi.

Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeni ile yarın eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde halen etkili olan yoğun kar yağışı; olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve meteorolojiden yarın için alınan uyarı dolayısıyla 06.02.2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde (tüm ilçelerimizde) eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de söz konusu tarihte 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.” denildi.