Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Erasmus+ SCH Akreditasyon Projesi kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenler, Almanya ve Çek Cumhuriyetine giderek çeşitli eğitim ve etkinliklere katıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Erasmus+ SCH Akreditasyon Projesi kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenler, Almanya ve Çek Cumhuriyetine giderek çeşitli eğitim ve etkinliklere katıldı.

Konu hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"Müdürlüğümüzce başvurusu yapılan ve hibe almaya hak kazanan 2020 Erasmus+ SCH Akreditasyon Projesinin yenilenen 2022 hibe sözleşmesi kapsamında konsorsiyum olan 12 okulumuzdan toplam 27 öğretmen/idarecimizin katılımlarıyla Almanya ve Çek Cumhuriyeti’ne işbaşı gözlem hareketlilikleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında merkez ilçe ve bağlı 6 ilçede müdürlüğümüze bağlı konsorsiyumu olan 26 okulumuzdan ilk etapta farklı kademelerden belirlenen 6 okulumuz ile 16-22 Aralık 2022 tarihleri arasında Almanya’nın Duesseldorf şehrine, 22-28 Ocak 2022 tarihlerinde ise Çek Cumhuriyeti’ nin Prag kentinde gerçekleştirilen İşbaşı Gözlem eğitimi hareketlilikleri programı doğrultusunda; öğretmen ve okul idarecilerinin mesleki gelişimlerini destekleme, yeni teknolojilerin ve yenilikçi öğretim yöntemlerinin kullanımını teşvik etme, okullarda dil öğrenimini ve dil çeşitliliğini arttırma, öğretim ve okul gelişiminde en iyi uygulamaların paylaşım ve transferini yapma, Avrupa çapında profesyonel ağların gelişimini desteklemek, kazanımları doğrultusunda faaliyetler gerçekleşmiştir" dedi.