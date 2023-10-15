Ağrı’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) işbirliğiyle öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak için “Öğrenen Lider Öğretmen” kursu düzenlendi.

Kursun ilk ayağı 14-15 Ekim tarihlerinde Ağrı merkez Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi’nde 76 öğretmenin katılımıyla yapıldı. ÖRAV eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde, öğretmenler sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, akış ve ritmin sürekliliği, kurallar ve uygulama adımları, sorunlu davranışların yönetimi, olumlu davranışların pekiştirilmesi gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimlere katıldı. Kursun sonunda öğretmenlerden geri bildirim alan ÖRAV eğitmenleri, kursun öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağladığını belirttiler.

Kursiyerlerden Medine Uzun, “Kurs sayesinde sınıfımı daha iyi yönetebileceğimi düşünüyorum. Özellikle sorunlu davranışların yönetimi ve olumlu davranışların pekiştirilmesi konularında çok şey öğrendim” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de kurs hakkında bilgiler verdi. Kökrek, öğretmenlere yönelik program ve etkinliklerin yapılmaya devam edileceğini söyledi. Kursa katılan öğretmenlere teşekkür eden Kökrek, “Öğrenen Lider Öğretmen” kursunun ikincisinin 21-22 Ekim tarihlerinde Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirileceğini belirtti.