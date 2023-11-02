Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Voleybol Ağrı İl Temsilciliği işbirliğiyle “24 Kasım Öğretmenler Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen öğretmenler arası voleybol turnuvası başladı.

Naci Gökçe Anadolu Lisesi kapalı spor salonunda gerçekleştirilen turnuvaya il merkezindeki 42 okul takımı ve toplam 420 öğretmen katılıyor.

Turnuvanın ilk maçında Spor Lisesi ile Teknokent Koleji karşı karşıya geldi. Maça İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din de katılarak takımlara destek verdi.

Heyecanlı geçen maçta Spor Lisesi, Teknokent Koleji’ni 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Maç sonunda her iki takımı da kutlayan Kökrek, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasının öğretmenler arasında kaynaşma ve dayanışma sağladığını söyledi.

Kökrek, turnuvada her gün 5 maç yapılacağını, final maçının ise 23 Kasım’da oynanacağını belirtti.