Ağrı’da, öğrencilerin yaptıkları resimler yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Ballıbostan Ortaokulu öğrencileri, görsel sanatlar öğretmeni Pınar Serin’in koordinatörlüğünde resim çalışması yaptı. Eserler, okulda düzenlenen yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu. Serginin açılışını yapan İl Mili Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, resimleri inceleyip öğrencilerle sohbet etti. Kökrek, toplumların gelişmesinde sanatın çok önemli olduğunu belirterek, emeklerinden dolayı öğretmen Serin ve öğrencilerini kutladı. Sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.