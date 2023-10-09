Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Bir Çayınızı İçeriz” projesi kapsamında il genelindeki 9 bin 500 gönüllü öğretmen, öğrencilerinin evlerini ziyaret ederek, onların eğitim durumları, çalışma koşulları ve aile ortamları hakkında bilgi alıyor. Proje sayesinde, öğrencilerin akademik başarısı, okula devamı ve veli-okul işbirliği artırılıyor.

Proje ile ilgili bilgi veren Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilerin başarısında aile ve çalışma ortamının çok önemli olduğunu söyledi. Öğrencilerin evlerindeki kötü çalışma ortamının eğitimlerini de olumsuz etkilediğini belirten Kökrek, “Öğretmenlerimiz, öğrencilerinin aile içerisindeki çalışma koşullarını, ilişkilerini ve sıkıntılarını yerinde tespit ediyor. Sorunların ortadan kaldırılmasıyla öğrencilerin eğitimdeki başarısı da artıyor.” dedi.

Veli ziyaretleriyle velilerin okula ilgisini arttırmayı, veli-öğrenci-okul işbirliğini geliştirmeyi, akademik başarıyı artırmayı amaçladıklarını ifade eden Kökrek, özellikle devamsızlık sorunu olan öğrencilerin, evdeki sorunlarının çözülmesiyle okula gelmeye başladıklarını, proje kapsamında öğrenci velilerinin de eğitim-öğretim faaliyetlerine aktif olarak katılmaya başladıklarını vurguladı.

Öğretmenlerin bu ziyaretlerle toplumu, öğrencinin yaşadığı ortamı tanıdığını ve daha iyi empati kurma fırsatı elde ettiğini kaydeden Kökrek, “Okuldaki öğrencinin durumunu ve sıkıntılarını daha iyi anlama, oradaki çevresel şartları kavrama fırsatı buldular.” diye konuştu.

Kökrek, projenin amacının aile birliğine önem veren, çevreye ve canlılara duyarlı, okumaya değer veren ve bol okuyan, ülkesini, milletini seven, ülkesine, milletine faydalı olabilen insanlar yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi. Kökrek, geleceğin teminatı olan yavruların parlak ve güçlü yarınlara hazırlayan tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

Proje hakkında görüşlerini paylaşan bazı öğretmenler de ev ziyaretlerinin hem kendilerine hem de öğrencilere faydalı olduğunu söylediler. Öğretmenler, öğrencilerin aileleriyle daha yakın ilişki kurduklarını, öğrencilerin de kendilerine daha çok güvendiklerini ve saygı duyduklarını belirttiler. Öğretmenler, ev ziyaretlerinin öğrencilerin motivasyonunu, başarısını ve okula bağlılığını artırdığını da dile getirdiler.

Proje, Ağrı’da eğitim kalitesini yükseltmek için önemli bir adım olarak görülüyor. Projenin devam edeceği ve daha fazla öğrenciye ulaşılacağı bildiriliyor.