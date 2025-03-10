Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen seminerde, öğrencilere güvenlik ve trafik eğitimi verdi.

Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü görevlileri, Ağrı Spor Lisesi ve Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine güvenlik ve trafik eğitimi verdi. 120 öğrenciye yönelik gerçekleştirilen eğitimde, polislik mesleği, genel güvenlik kuralları, trafik kuralları ve 112 Acil Çağrı Hattı’nın etkin kullanımı gibi konular ele alındı. Öğrencilere, güvenli bir toplum için bilinçli bireyler olmaları gerektiği vurgulandı.