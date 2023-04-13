Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Okuyan Şehir Ağrı” projesi kapsamında, lise öğrencileri İngilizce tiyatro gösterisi sahneledi.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Okuyan Şehir Ağrı” projesi kapsamında Sosyal Bilimler Lisesi ve Naci Gökçe Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kitaplardan uyarlanan tiyatro gösterileri gerçekleştirildi. Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri “The Tragedy of Faust” adlı eserden uyarlanan İngilizce tiyatroyu sahnelerken Naci Gökçe Anadolu Lisesi öğrencileri “Yaban” adlı kitaptan uyarlanan tiyatro oyununu sahnelediler. Tiyatroların akabinde Naci Gökçe Anadolu Lisesi müzik öğretmeni ve öğrencisi Anadolu Türkülerinden eserler seslendirdiler. Konu hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu, "Proje kapsamında düzenlenen etkinlikler öğrencilerin hitap becerilerini ve yeteneği olanların bu becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir. Okunan kitaplarla ilgili düzenlenen tiyatro oyunları ile öğrencilerde işbirliği içinde ekiple çalışma ve sorumluluk alma becerilerini de geliştirir. Proje kapsamında yürütülen bu tür sosyal etkinlikler öğrencilerde okuma alışkanlıklarını kalıcı hale getirmekle birlikte öğrencilerin topluluk önünde performans sergileme özgüveni ile beden dilini, vurgu ve tonlamaları uygun kullanma becerileri geliştirmelerini de sağlamaktadır" dedi.

Etkinliğe Vali Vekili Bülent Şimşek, Vali Dr. Osman Varol’un eşi Funda Varol, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu, şube müdürü Selahattin Bilgiç, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.