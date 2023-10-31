Ağrı’da Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) öğrencileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistinli kardeşlerine destek olmak için harçlıklarını biriktirerek bağışladı. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve Ağrı Umut Kervanı Derneği Başkanı Arif Yılmaz tarafından takdirle karşılandı.

Ağrı’da Murat Kız YBO öğrencileri, okuldaki arkadaşları arasında başlattıkları yardım kampanyasıyla topladıkları paraları Filistin’e ulaştırmak üzere harekete geçti. Öğrenciler, ellerindeki kutuyu Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü’ne götürerek, Filistin’e ulaştırılması için Ağrı Umut Kervanı Derneği’ne teslim etti.

Öğrencilerin bu anlamlı bağışını kabul eden Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencileri makamında ağırlayarak tebrik etti. Kökrek, “Ağrı Murat Kız YİBO’dan 3 tane kız evladımız, 6’ncı sınıfa giden öğrencilerimiz bugün bize ziyarete geldiler ve gelirlerken de ellerinde bir kutu ile birlikte bizi ziyaret ettiler. Bu kutunun hikâyesi nedir diye sorduğumuz da, Filistin’deki kardeşlerine yardım etmek adına harçlıklarını biriktirdiklerini söylediler. Ve bunu bize teslim ederek Filistin’e ulaştırmamızı istiyorlar. Öğrencilerimizin yüreğindeki kocaman iyilik inşallah kar yumağı gibi büyüyerek tüm ülkemize ve tüm dünyaya yayılır. Ve inşallah Müslüman coğrafyası zulümlerden kurtulur. Öğrencilerimizin bu davranışlarından dolayı kendilerine, ailelerine ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bu harçlıklarını Umut Kervanı Vakfımız ile birlikte Filistin’e inşallah ulaştıracağız.” dedi.

Ağrı Umut Kervanı Derneği Başkanı Arif Yılmaz da öğrencilerin bu duyarlı davranışından dolayı kendilerini kutladığını belirterek, “Böyle koca yürekli öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Hem aileleri ve hem de kendileri bu konuda demek ki bu kadar duyarlı. Çocuklar bu yaşta, böyle yetiştirilmişse onları tebrik etmek gerekiyor. Dünyanın gözü önünde bir vahşet yaşanıyor bu vahşete de koca yürekli kızlarımız duyarsız kalmamışlar. Biriktirdikleri harçlıklarını getirip Milli Eğitim Müdürümüzün yanında Umut Kervanı Ağrı Şubemize teslim ettiler. Vakfımız inşallah bu yardımları Gazze’ye biran önce ulaştırır. Oradaki insanlarımızın yarasına bir nebzede olsun merhem olurlar. Cenab-ı Hak yapmış oldukları hayırları kabul eylesin” diye konuştu.

Öte yandan, öğrencilerin bağışladığı paraların, Ağrı Umut Kervanı Derneği tarafından Filistin’e gönderileceği öğrenildi.