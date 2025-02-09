Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu Siyer Yarışması, Ağrı merkez ve ilçelerinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ve "O’nu Oku, O’nu Yaşa" temasıyla gerçekleştirilen yarışma, saat 11.00 itibarıyla başladı. 78 ilde binlerce merkezde yapılan yarışmaya yüz binlerce kişi katıldı. Dört kategoride düzenlenen yarışmada, birinci ve ikinci kategoride 60, üçüncü ve dördüncü kategoride ise 75 soru soruldu. Yarışmada başarılı olan katılımcılara umre ziyareti dahil olmak üzere birçok ödül verilecek. Organizasyon kapsamında toplamda 1300’ün üzerinde ödül dağıtılacak. Birinci kategoride dizüstü bilgisayar, bisiklet, tablet ve akıllı bileklik gibi 400 ödül; ikinci kategoride dizüstü bilgisayar, bisiklet, tablet, drone ve teleskop gibi 600 ödül verilecek. Üçüncü kategoride dizüstü bilgisayar, çeyrek altın, tablet, drone ve teleskop olmak üzere 150 ödül, dördüncü kategoride ise dizüstü bilgisayar, yarım altın, çeyrek altın ve kol saati gibi 150 ödül dağıtılacak. Bunların yanı sıra üçü lise ve yetişkin kategorilerinde olmak üzere toplamda beş umre ödülü sahiplerini bulacak. Ayrıca kura yöntemiyle her kategoriden dört kişi olmak üzere toplamda 16 yarışmacıya çeyrek altın ödülü verilecek. Ağrı’da yarışmaya katılan öğrenciler ve aileleri büyük bir heyecan yaşadıklarını ifade etti. Yarışmaya katılan öğrencilerden Hüseyin Riyad Güler, "Her gün bir saat kitabımı okuyarak yarışmaya hazırlandım. Çok fazla tekrar yaptım ve kazanacağımı düşünüyorum." dedi.

Öğrencisini yarışmaya getiren Barış Ulutaş ise, "Kızımı yarışmaya getirdim. Çok çalıştı, Peygamber Efendimizin hayatını ezberlemeye çalıştı. Severek geldi ve başarı elde etmek istiyor." diye konuştu.

Organizasyonun önemine değinen öğrenci velisi Erhan Güler ise, "Bu yarışmayı düzenleyen Peygamber Sevdalılarına teşekkür ediyorum. Oğlum yoğun bir çalışma sergiledi. Sınavın ötesinde Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmesi ve araştırması çok değerliydi." ifadelerini kullandı.

"Peygamberimizin hayatını öğrenmeye teşvik ediyoruz"

Ağrı Peygamber Sevdalıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Berat Bayraca, yarışmanın büyük bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "2012 yılından beri Siyer Yarışmasını düzenliyoruz. Bu yıl da yoğun bir katılım var. Amacımız, insanlarımızın Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmeleri ve örnek almaları için teşvik edici bir ortam oluşturmak." dedi.

Bayraca, "Peygamber Efendimizi tanıdıkça, onun hayatını öğrendikçe biz de, ailemiz de huzurlu olacak. Bu doğrultuda merkez ve ilçelerde ciddi bir katılım olduğunu görmek bizleri sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılan öğrencilerden Ayşe Berra Bengi, "Yarışmanın güzel geçeceğini düşünüyorum. Çok çalıştım, inşallah kazanırım." dedi.

Bilal Arif Bengi ise, "Ben de çok çalıştım ve Peygamber Efendimizin hayatını öğrendim. İnşallah kazanacağım ama çok heyecanlıyım." diye konuştu.