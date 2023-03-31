Ağrı Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı şubesinin başlatmış olduğu gıda kolisi bağış kampanyası devam ediyor.

Her yıl Ramazan ayında başlatılan yardım kampanyası bu yıl deprem bölgesi için toplanıyor, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı şubesinin imzalamış olduğu "Bir sınıf Bir Koli" projesi il merkez ve tüm ilçelerdeki okulların desteği ile yürütülüyor.

Kızılay Ağrı şubesi gönüllülerinin okullara boş kolileri teslim etmesi ile başlayan proje, öğrencilerin evlerinden getirdikleri gıda malzemeleri ile dolduruluyor.

Kampanya ile ilgili açıklama yapan Kızılay Ağrı şube Başkanı Orhan Tatlı, “Her yıl milli eğitim müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz kampanyada ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine destek veriyorduk,bu yıl depremden dolayı toplanacak gıda kolilerini üç farklı şekilde dağıtacağız. Bunların birincisi deprem bölgesine gönderim,ikincisi ilimize misafir olarak gelen depremzede Ailelere destek, üçüncüsü ise ilimizde ki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtım şeklinde olacak. Projeye okullarımız çok büyük bir destek veriyor, her sınıftan bizler birer koli hazırlanmasını düşünürken 3-4 koli hazırlanıyor, öğrenciler yardımlaşmanın, kardeşliğin duygusu ile kolileri dolduruyor ve kolilerin üzerine güzel duygular yazıyorlar, bizlerde bu güzel emanetlerin tamamının dağıtımını Ramazan ayı içerisinde bitireceğiz “ dedi.

Kolileri okullardan teslim alan Kızılay gönüllülerine öğrenciler ve öğretmenler de destekte bulundu.