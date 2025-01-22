Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Okulum Beni Bekler" projesi kapsamında başarılı bir şekilde eğitimini sürdüren Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Zeynep Erçek’i makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okulum Beni Bekler" projesi, okuldan uzak kalan çocukları tekrar eğitime kazandırmak amacıyla başlatıldı. Bu proje çerçevesinde, öğretmenlerin çabalarıyla okula kazandırılan ve derslerinde başarılı bir performans sergileyen Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Zeynep Erçek, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminde takdir ve onur belgelerini almaya hak kazandı.

Başarılı öğrenciyi makamında misafir eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrenci Zeynep Erçek’i tebrik ederek, ona çeşitli hediyeler takdim etti. Kız çocuklarının eğitiminin önemine dikkat çeken Kökrek,“Bu proje kapsamında birçok öğrencimizi tekrar okula kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Zeynep’in başarısı, bu çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Eğitime verilen her destek, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır.” dedi.

Ziyaret sırasında duygularını dile getiren Zeynep Erçek, destekleri için Kökrek ve projenin tüm paydaşlarına teşekkür etti.

Öğrenci Zeynep Erçek’in ziyaretine Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ve ablası Gülay Erçek de eşlik etti.