Ağrı’da 21 Mart Nevruz Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Ağrı Valiliği koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Millet Bahçesinde düzenlenen Nevruz Bayramı etkinlikleri, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliklerde gençler, halat çekme, yumurta yarışı, çuval yarışı gibi yarışmalarla eğlenirken, çocuklar uçurtma ucurup, yüzlerini boyadı. Gerçekleşen etkinlikler sonrası il protokolü örs üzerinde denir dövdü. Kızılay, etkinliklere gelen vatandaşlara nohut pilav ikram etti. Baharın gelişi için kutlanan Nevruz Bayramı etkinliklerine, Ağrı Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran, Belediye Başkan Vekili Ayten Karakoç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.