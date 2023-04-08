Ağrı Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören minik öğrenciler, anne ve babalarına sürpriz yaparak iftar ekmeği hazırladı.

Ağrı Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören minik öğrenciler, anne ve babalarına iftar ekmeği için okul öncesi öğretmenleri Emine Badem ile Fatma Gür Güneş’in gözetiminde, okul müdürü Murat Akhan’ın katkı ve desteği ile ilk önce öğrenciler hamur hazırladı. Eğlenceli ve keyifli saatler geçiren minik öğrenciler, hazırladığı hamuru ekmeğe dönüştürdü. Daha sonra öğretmenler ile birlikte ekmek fabrikasına geçen minik öğrenciler, hamuru fırına vererek ekmeği pişirmenin heyecanı yaşadı. Pişirdikleri ekmeği alarak okula geçip bekleyen anne ve babalarına sürpriz yaparak iftar ekmeklerini gösteren minik öğrenciler, anne ve babalarının elinden tutarak eve giderken gün içerisinde yaptıkları etkinlikleri anlatıp yaşadıkları mutluluğu ve sevincini paylaştı. Veliler, okul müdürü Akhan ve öğretmenlere teşekkür etti.