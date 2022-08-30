Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından TRT Park mesire alanında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla “Minik Eller, Yetişkin Gençler, Engelsiz Yürekler” sloganıyla Zafer Pikniği düzenlendi.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından TRT Park mesire alanında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla “Minik Eller, Yetişkin Gençler, Engelsiz Yürekler” sloganıyla Zafer Pikniği düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla TRT Park mesire alanında düzenlenen Zafer Pikniğine Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Huzurevi Müdürlüğünde kalan yaşlı bireyler ile Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan engelli bireyler katıldı. Piknikte gönüllerince eğlenen engelli, yaşlı ve çocuklar 30 Ağustos Zafer Bayramının 100’nci yıldönümünü kutlamanın heyecanını yaşadı.