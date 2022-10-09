Ağrı’da kontrolden çıkan araç kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Ağrı’da kontrolden çıkan araç kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’dan Patnos ilçesine seyir halinde olan 04 DA 110 plakalı aracın sürücüsü A.A, direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak toprak zemine çarptı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralı olarak Tutak Devlet Hastanesi ve Ağrı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan A.A, Y.A ve M.Ö.A burada tedavi altına alındı. Tutak Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan M.Ö.A yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.