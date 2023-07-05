Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise adaylarına yönelik il merkezi ve ilçelerde “Tercih Danışmanlığı” hizmeti başlatıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin liselere yerleşme süreçlerinde onlara destek olmak amacıyla il merkezi ve ilçelerde “Tercih Danışmanlığı” birimleri kuruldu. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezleri ve okullarda, lise adaylarına yönelik kurulan “Tercih Danışmanlığı” birimlerine gelen lise adayları, istedikleri okullar için yapacakları tercihler için rehber öğretmenlerle görüşmeler yapıyor.

Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Tercih Danışmanlığı" birimlerinde, ortaokul 8. sınıftan mezun olan ve lise tercihi yapacak öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun okulları tercih etmeleri için bireysel ve veli danışmanlığı hizmetinin verilmeye başlandığını belirtti. Lise aday öğrencileri tecrübeli öğretmenlerin yer aldığı Tercih Danışmanlığı birimlerinde çalışmalara başladıklarını dile getiren Kökrek,“Tercih Danışmanlığı birimlerimiz 19 Temmuz tarihine kadar 09.00 - 15.00 saatlerinde açık bulunacaktır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinatörlüğünde kurulan tercih danışmanlığı komisyonlarınca süreç yürütülmektedir. Bu sene geçtiğimiz iki yılın aksine tercih danışmanlığı süreci okullarda rehber öğretmen-psikolojik danışmanlar tarafından yüz yüze yürütülmektedir. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde de sorumluluk bölgelerinde yer alan ve rehber öğretmen-psikolojik danışmanı olmayan okullar için rehberlik ve araştırma merkezlerinde yüz yüze olmakla beraber ihtiyaç halinde çevrim içi olarak da danışmanlık sunulmaktadır. Tercih işlemleri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme şeklinde yapılmaktadır. Merkezi yerleştirme merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yapılan tercih işlemleri çocuğun kayıtlı olduğu ortaokul müdürlüğü tarafından onaylanmaktadır. Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil bütün öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmayan öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar tercih ekranı açılmamaktadır. Öğrenciler merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabileceklerdir. Sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okulları tercih edebileceklerdir. Öğrenciler ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih edebilecekler, yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 tercihini kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 5 tercih hakkına sahiptirler. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 tane tercih edebileceklerdir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihini yapan öğrenciler istemeleri halinde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullardan da en fazla 10 tercihte bulunabilirler ve pansiyonlu okullar tercih ekranından da 5 okul tercih edebilme hakkına sahiptirler. Sınava katılmayan öğrencilere merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar tercih ekranı açılmamaktadır. Yerleştirme sonuçları ise 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacaktır” dedi.