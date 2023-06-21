Ağrı İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesi iş birliğinde, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla, "Kurban Bağış ve Tanıtım Standı" açıldı.

Vekaletle kurban organizasyonunun halka duyurulması ve kurban bağışında bulunacak vatandaşlara daha kolay ulaşılabilmesi için, Ağrı İl Müftülüğü ve TDV Ağrı Şubesince kentin en kalabalık caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde kurulan Kurban Bağış Standı Arife gününe kadar açık olacak.

Bağış standını ziyaret eden Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, 2023 yılında vekalet yoluyla yurt dışı kurban fiyatının 2 bin 750, yurt içinde ise 5 bin 950 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Tüm hayırseverleri bu güzel faaliyete davet ediyorum" dedi.