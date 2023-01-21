Ağrı Müftülüğünce Kur’an’a geçen öğrenciler için Batıkent Camii’nde "Kur’an-ı Kerim Okumaya Geçiş Merasimi" düzenlendi.

Ağrı Müftülüğünce Kur’an’a geçen öğrenciler için Batıkent Camii’nde "Kur’an-ı Kerim Okumaya Geçiş Merasimi" düzenlendi.

Ağrı İl Müftülüğü Fatma Hatun 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda eğitim gören minikler, Kur’an’a geçme sevincini yaşadı. Bu çerçevede Ağrı Müftülüğünce Kur’an’a geçen öğrenciler için Batıkent Camii’nde "Kur’an-ı Kerim Okumaya Geçiş Merasimi" düzenlendi.

Miniklerin sevincini paylaşan İl Müftüsü Celal Büyük, "Yavrularımızın Kur’an-ı Kerim’e geçmesi merasimine katılarak onların Kur’an okumalarına şahit olmak, heyecanlarına ortak olmak bizleri çok mutlu etmiştir. 4-6 yaş kurslarımızda evlatlarımıza Kur’an-ı Kerim’i ve temel seviyede dini değerlerimizi öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimi ile yetişmeleri ailelerinin onlara vereceği büyük bir imkandır. Bu hususta emeği geçen kurs hocalarımıza teşekkür ediyor, yavrularımızı ve ailelerini de göstermiş oldukları gayretten dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Minik öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okuyup ilahiler seslendirdiği program, öğrencilere belge ve Kur’anı Kerim hediye edilmesiyle sona erdi.