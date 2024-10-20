Ağrı Valiliği, il merkezine bağlı Karasu köyünde gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmalarıyla köylerin modernleşmesine katkı sağlıyor.

İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan Karasu köyü yollarında 2 bin 500 metrekarelik alana kilit parke taşı döşenerek köyün çehresi değiştirildi.

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Köylerimizde gerçekleştirilen kilit parke taşı döşeme çalışmalarıyla hem yaşam kalitesini artırmakta hem de köylerimize modern ve dayanıklı yollar kazandırmaktayız. Bu kapsamda, Merkez ilçemize bağlı Karasu köyünde; İl Özel İdaremiz tarafından ihalesi yapılan, köy içi yollarında 2 bin 500 metrekare alan kilit parke taşıyla döşendi. Köylerimizin altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz." denildi.

Kilit parke taşı döşemesiyle köy yollarının daha dayanıklı ve estetik bir görünüme kavuştuğu, köy içi ulaşımın daha konforlu hale getirildiği belirtildi.