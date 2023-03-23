Ağrı’da bir iş yerinin camı kırılarak 2 kombinin çalındığı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı merkezde bulunan Fırat Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinin kapısını kırarak içeriye giren İ.Y., B.C. ve M.Y. isimli şahıslar, iş yerinde bulunan 2 kombiyi çaldı. İhbar üzerine iş yerine giderek incelemelerde bulunan Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, olayın gerçekleştiği yer ve çevresindeki 22 iş yeri, bina ve KGYS kamerasına ait toplamda 186 saatlik görüntüleri inceledikten sonra toplamda 19 suç kaydı bulunan İ.Y.’yi yaptıkları operasyon sonucunda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.Y. serbest bırakılırken, M.Y. ise farklı bir suç dosyasından dolayı tutuklandı.