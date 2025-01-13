Düzce Belediye Başkanı Özlü: "İstanbul’un içme suyuna Düzce’den kanalizasyon karışıyor, görüntülü ispat edebiliriz”
Ağrı’da oluşan kış manzarası, ortaya göz kamaştıran kartpostallık görüntüler çıkardı.
Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı’da şehir merkezi ve köylerde kar yığınları seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor.
Günlük yaşamı zorlaştırmasına rağmen güneşle beraber parlayan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar doğayla buluşurken, karın eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.
Kaynak: iha