Ağrı’da dün meydana gelen yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden 7 vatandaşın yakınlarının Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu önünde acı bekleyişi devam ediyor. Cenazeler DNA tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilecek.

Ağrı’da dün meydana gelen yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden 7 vatandaşın yakınlarının Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu önünde acı bekleyişi devam ediyor. Cenazeler DNA tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilecek.

Ağrı’nın Tutak ilçesinde dün öğle saatlerinde Van’dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsünün freni patlaması üzerine karşı şeritten gelen 2 tıra çarparak alev aldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze yakınlarından ve cenazelerden alınan DNA örnekleri ise Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ağrı Valisi Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, morg önünde cenazelerini bekleyen vatandaşları ziyaret etti.

Son durum hakkında vatandaşlara bilgi veren Vali Osman Varol, “Dün gece 3.30’a kadar hastanedeydik. Cenazelerimizin teşhisi için DNA örnekleri alındı. Trabzon Adli Tıp Kurumuna helikopterle gönderecektik ancak hava koşulları el vermediği için sabah 9.30’da karayolu ile sizlerden ve cenazelerden alınan örnekler adli tıp kurumuna götürüldü. DNA ile ilgili çalışmalar devam ediyor, belli olur olmaz cenazeleri teslim edeceğiz. Akşama da belli olabilir, yarına da çıkabilir sonuçlar. Saatte bir uzmanları arayıp bilgi alıyoruz” dedi.

Büyük bir acıyla karşı karşıya olduklarını ifade eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Allah kimseye göstermesin son derece üzücü bir olay yaşadığımız. Tutak ilçemizde trafik kazası oldu, tabi yanlış bilgilendirmelerde var bir tankerle otobüsün çarpışmış diye. Böyle bir şey yok iki tane tır ve bir otobüs kazaya karışan. 7 vatandaşımız rahmetli oldu, 18 vatandaşımız yaralı. Yaralananlardan 14 tanesi taburcu oldu. Allah’a şükür evlerine gönderdik. 2 tane yaralımız Erzurum’da durumları biraz ciddi olduğu için orada kalıyorlar, iki yaralımız da Ağrı Devlet Hastanemizde tedavi altında. Devlet dünden beri an be an takip ediyor. Gerek Cumhurbaşkanımız, gerek bütün bakanlarımız dikkatli bir şekilde izliyorlar. Burada dün 150 vatandaşımızı da hem konaklamasını hem buradaki hizmetlerini yaptık, hiçbir eksiğimiz yok. Cenaze arabalarımız hazırlandı, araçlarımız hazır. Yanma olduğundan DNA gerekiyordu, gerekli numuneler alındı şu anda onun sonucunu bekliyoruz. DNA sonuçlarından sonra cenazeleri, cenaze sahiplerine teslim edeceğiz bu acıyı paylaşarak azaltmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.