Ağrı’nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsünün iki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ebrar Tatlı son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı’nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsünün iki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ebrar Tatlı son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı’nın Tutak ilçesinde freni patlayan yolcu otobüsünün iki tıra çarpması sonucu alev almasıyla 7 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan ağır yaralı olarak Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Muhlise Işık (77) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Işık’ın yaşamını yitirmesiyle feci kazada ölenlerin sayısı 8’e yükseldi. Cenaze yakınlarından ve cenazelerden alınan DNA örneklerinin Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilmesiyle kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bulunan 7 vatandaşın cenazeleri, DNA tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla yakınlarına teslim edildi.

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ağrı’nın Patnos ilçe nüfusuna kayıtlı Ebrar Tatlı’nın (16) cenazesi Doğansu köyüne getirildi. Köyde kılınan cenaze namazının ardından Tatlı son yolculuğuna uğurlandı.