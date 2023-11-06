Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde devrilen asfalt yüklü tanker sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, sürücü R. B. idaresindeki 73 DF 194 plakalı asfalt yüklü tanker, Ağrı-Erzurum karayolunda Ağrı’dan Erzurum’a doğru seyir halinde iken Eleşkirt ilçesine bağlı Güneykaya köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Devrildikten sonra bir süre sürüklenen tanker sürücüsü R.B. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü R.B.’nin cansız bedeni sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.