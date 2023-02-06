Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Hamur ilçesinde meydana gelen olayda, Ağrı’dan Patnos istikametine doğru seyir halinde olan Ercan Bedir idaresindeki 35 EA 573 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamur Deresi mevkiinde şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, araç içerisinde bulunan sürücü Ercan Bedir ile Bayram Seven yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla önce Hamur Devlet Hastanesine, oradan da Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza yapan otomobil, iş makinesi yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.