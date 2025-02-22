Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi, kar kalınlığının giderek arttığı bölgelerde, araçlar ve yayalar zor anlar yaşıyor.

Ağrı’da bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı, il genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle 56 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının zaman zaman 30 cm’yi bulduğu bölgelerde, İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımı sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Vatandaşların olumsuz hava şartları nedeniyle trafikte dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.