Ağrı’da iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Özellikle Hamur ilçesine bağlı Kaçmaz, Danakıran ve Karlıca köylerinde etkili olan kar, sonbaharın ortasında yaşandığı için vatandaşları şaşırttı.

Ağrı’da kar yağışı ile birlikte yollarda buzlanma meydana gelirken, yoğun sis de görüş mesafesini düşürerek trafiği olumsuz etkiledi. Sürücüler, zorlu kış şartlarına hazırlıksız yakalandıklarını belirterek kar lastiği takmayan araçların yolda kaldığını ifade etti.

Karlıca Köyü Muhtarı Özcan Yıldırım yaptığı açıklamada, sonbaharın ortasında kar yağışının beklenmedik olduğunu söyledi. Yıldırım, "Bölgemizde genellikle kış aylarında kar yağışına alışığız ancak bu yıl sonbaharda kar yağması bizi şaşırttı. Köylülerimiz de bu durumu beklenmedik bir durum olarak değerlendiriyor" dedi.

Köy sakinleri ise iklim değişikliğinin etkilerini bu şekilde yaşadıklarını belirterek, "Eskiden böyle erken kar yağışları olmazdı. Artık her yıl olduğu gibi bu yıl da hava şartları beklenmedik şekilde değişiyor" şeklinde konuştu.