"Dünya Kudüs Günü" münasebeti ile Ağrı’da basın açıklaması gerçekleştirildi "Dünya Kudüs Günü" münasebeti ile Ağrı’da basın açıklaması gerçekleştirildi

Ağrı’da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. Teravih namazının ardından camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, Kur’an-ı Kerim okudu ve dua etti. Ulu Camisi’nde İl Müftüsü Celal Büyük, Kadir Gecesi’nin önemini anlatan bir konuşma yaptı. Kadir Gecesi dolayısıyla Ulu, Müftü Sadullahve Meydan camilerinde Hazreti Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i ziyarete açıldı. Camilerden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.