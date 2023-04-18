Ağrı’da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. Teravih namazının ardından camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, Kur’an-ı Kerim okudu ve dua etti. Ulu Camisi’nde İl Müftüsü Celal Büyük, Kadir Gecesi’nin önemini anlatan bir konuşma yaptı. Kadir Gecesi dolayısıyla Ulu, Müftü Sadullahve Meydan camilerinde Hazreti Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i ziyarete açıldı. Camilerden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.