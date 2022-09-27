Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulamasında kaçak sigara, benzin ve motorin ele geçirildi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulamasında kaçak sigara, benzin ve motorin ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Doğubayazıt Jandarma ekiplerimizce 27 Eylül tarihli yol kontrol uygulamasında, bir tırda yapılan aramada bin 100 paket kaçak sigara, 70 litre kaçak benzin ve 1700 litre kaçak motorin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.