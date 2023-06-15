Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda İran’dan Türkiye’ye getirilen sahte 28 bin 700 Amerikan doları ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından mali suç ve suç gelirleri ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, İran’dan Türkiye’ye gelen bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 287 adet 100 dolarlık sahte olduğu değerlendirilen toplam 28 bin 700 ABD doları ele geçirilirken, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Ağrı’da sürdürülen mali suç ve suç gelirleri ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.