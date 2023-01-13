Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, başlattıkları kampanya ile kışın sert geçtiği kentteki köy okullarında okuyan çocukları mutlu etmeye devam ediyor.

Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, başlattıkları kampanya ile kışın sert geçtiği kentteki köy okullarında okuyan çocukları mutlu etmeye devam ediyor.

Başlattıkları kampanya çerçevesinde topladıkları kışlık kıyafet ve çeşitli hediyeleri bu kez Doğubayazıt ilçesine bağlı 8 köy okulunda okuyan 225 öğrenciye ulaştıran İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, çocukların yüzünü güldürdü.

Aldıkları hediyelerle büyük mutluluk yaşayan öğrenciler, ayrıca kendilerine çeşitli konularda bilgilendirme yapan jandarma personeline teşekkür etti.