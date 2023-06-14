Ağrı’da, Jandarma Genel Komutanlığının 184’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Ağrı’da, Jandarma Genel Komutanlığının 184’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Millet Bahçesinde etkinlik düzenlendi. Kurulan stantta narkotik dedektör köpekleri, kirpi aracı, dron ve çeşitli silahlar vatandaşlara tanıtıldı. Ayrıca kurulan trafik eğitim araçları ile trafik kuralları etkinliğe katılan çocuklara gösterildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, simülasyon aracıyla emniyet kemeri takılı bir kişinin kaza anında araç içinde nasıl durduğunu vatandaşlar ve çocuklara gösterdi.