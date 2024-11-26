Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) İslami İlimler Fakültesi, Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Derneği Ağrı Temsilciliği ve Misak Öğrenci Kulübü iş birliği ile “Ağrı’nın İlim ve İrfan Geleneği: Alimler ve Medreseler” konulu panel düzenlendi.

AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Salih Geçit, Cihannüma Ağrı İl Temsilcisi Kemal Atmaca, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Doç. Dr. Sedat Yıldırım’ın moderatörlüğünü yaptığı, Ağrı medrese geleneğinin ve alimlerinin katkılarının ele alındığı panelde, Molla Musa Demir tarafından Seyda Molla Nadir AZİZİ, Molla Cüneyt Bilici tarafından Seyda Molla Muhammed Kasori ve Dr. İbrahim Erden tarafından ise Seyda Molla Muhammed Şoşiki’nin hayat hikayeleri ve ilmi mücadeleleri anlatıldı. Panelde, geçmişten günümüze birçok talebe yetiştiren alimlerin, toplumsal birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine katkı sağlayan düşüncelerine vurgu yapıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut yaptığı açıklamada, “Ağrı eskiden beri ilim merkezi olmuştur. Ağrı’da birçok medrese öğrenci yetiştirmiş ve ülkemize önemli katkılar sağlamıştır. Bugün de bu görev ve sorumluluğu üniversite olarak biz taşımaktayız” dedi.

Üniversitemizde 2022 ve 2023 yılında Ağrı’nın önemli alimlerinden merhum Molla Musa Geçit ile ilgili anma programı yapıldığını da anımsatan Prof. Dr. Karabulut, bu yıl Üniversitemizde düzenlenen “Ağrı’nın İlim ve İrfan Geleneği: Alimler ve Medreseler” konulu panelle Ağrılı alimlerin düşüncelerinin topluma aktarıldığını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, panelin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Salih Geçit’e, Cihannüma Ağrı İl Temsilcisi Kemal Atmaca’ya ve Misak Öğrenci Kulübü’ne teşekkür etti.

Panelde konuşan İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Salih Geçit, Ağrı’nın tarih boyunca ilim ve irfan yolculuğunda önemli bir merkez olduğunu belirterek, “Bu topraklar, sadece coğrafi güzellikleriyle değil, yetiştirdiği âlimleriyle de insanlığa ışık tutmuştur. Bugün burada, geçmişte bu topraklarda hizmet eden büyük âlimlerimizi anmakla kalmıyor, onların ilim aşkını ve ahlaki duruşlarını geleceğe taşımak için bir sorumluluk alıyoruz. Üniversitemiz, bu mirası korumak ve geliştirmek adına çalışmalarına devam edecektir" dedi.

Prof. Dr. Geçit, Ağrılı alimlerin düşüncelerinin ve hayat hikayelerinin ele alındığı panellerin düzenlenmesindeki desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a teşekkür etti.