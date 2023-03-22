Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Bir Sınıf Bir Koli" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ve depremzede aileler için öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından toplanacak olan yardım öncesi okul müdürleri ile bir araya geldi.

Ağrı Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi iş birliğiyle yürütülen ve bu yılda devam edecek olan "Bir Sınıf Bir Koli" projesi kapsamında il genelindeki okullarda öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ve depremzede ailelere yardım kampanyası başlatıldı. İl merkezi ve ilçelerde bulunan tüm okullarda isteğe bağlı olarak Kızılay Ağrı Şubesi tarafından koliler bırakılacak. Boş bırakılan kolilere gönüllü idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından evlerinde getirdikleri gıda ürünleriyle doldurulacak. Doldurulan koliler İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi ile gönüllüler tarafından il genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere, deprem bölgesine ve kentte gelen misafir depremzede ailelerine ulaştırılacak. Proje kapsamında toplanacak olan yardım öncesi okul müdürleri ile bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Bizler kültür olarak yardımlaşmayı, paylaşmayı bilen bir ülkeyiz. Biz eğitimcilere düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi ve depremzede ailelereyardım eli uzatmak istedik. Eğitimci olmak, anne baba olmak, insan olmak bunu gerektirir. İnanıyorum ki yardım kampanyasını duyan herkes küçük de olsa yardımda bulunmak isteyecektir. Başta sizlerin olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif’ini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum"dedi.

Kızılay Ağrı Şubesinin yaptığı yardım ve çalışmalarını anlatan Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ise proje ve toplanacak olan yardımlar hakkında bilgiler verdi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş, okul müdürleri ve gönüllü Kızılay ekibi katıldı.