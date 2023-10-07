Ağrı’da ilkokul öğrencilerine yönelik Türk Havacılık Uzay Sanayii Başkanlığı (TUSAŞ) iş birliğiyle “Hürkuş ve Gökbey Müzikal Tiyatrosu” sahnelendi. Oyunda, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli hava araçları Hürkuş ve Gökbey’in maceraları anlatıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6-8 yaş grubu öğrencilerin havacılık ve uzay alanında farkındalık kazanmaları, yerli hava araçlarını tanımaları ve mühendislik mesleğine ilgi duymaları amacıyla TUSAŞ ile ortak bir proje yürüttü. Proje kapsamında, Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda “Hürkuş ve Gökbey Müzikal Tiyatrosu” adlı oyun sergilendi. Oyunda, yeni nesil temel eğitim uçağı olan Hürkuş ve genel maksat helikopteri olan Gökbey’in karakterleri canlandırıldı. Oyun, il merkezindeki ilkokullarda öğrenim gören 2 bin öğrenci tarafından izlendi.

Oyunun sonunda oyuncular, öğrencilere Hürkuş ve Gökbey ile ilgili bilgilendirici kitapçıklar dağıttı. Teknolojiyi eğlenceli bir şekilde dramatize ederek öğrencilerle buluşturmayı hedefleyen oyunu izleyen öğrenciler, hem eğlendi hem de öğrendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, etkinliği değerlendirdi. Kökrek, “Bu etkinlikle çocuklarımızın havacılık ve uzay alanında bilinçlenmesini, yerli hava araçlarımızı tanımasını ve mühendislik mesleğiyle tanışmasını sağlamak istedik. Bu proje sayesinde çocuklarımızın hayallerini genişletmeye çalıştık. Etkinliği düzenleyen TUSAŞ’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.