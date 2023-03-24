Ağrı’da Mart ayı içerisinde hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 9 kişi tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık suçlarının önlenmesi ve suça karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik detaylı bir çalışma başlattı. Mart ayını kapsayan 1 aylık çalışmalar neticesinde; aralarında 48, 39, 28 suç kaydı da bulunan A.Ö., G.Y., B.U., Ö.K., M.Y., A.Ş., M.Y., Ö.K. ve K.T. isimli toplam 9 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların gerçekleştirdiği güvenlik kamerası hırsızlığı, kombi hırsızlığı, bisiklet hırsızlığı, telefon hırsızlığı, araç içi ses sistemi ve kablo hırsızlığı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan yoğun, özverili ve artan tutuklama işlemleri sonucunda, şehirde meydana gelen hırsızlık olaylarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 65 oranında azaldığı belirtildi.