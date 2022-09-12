Kur’an Nesli Platformu tarafından Ağrı’da yüzlerce çocuğun katılım gösterdiği "Hayat Namaz ile Güzeldir" etkinliği gerçekleştirildi.

Kur’an Nesli Platformu tarafından Ağrı’da yüzlerce çocuğun katılım gösterdiği "Hayat Namaz ile Güzeldir" etkinliği gerçekleştirildi.

Kur’an Nesli Platformu Ağrı Koordinatörlüğünce 6-11 yaş arası çocuklara yönelik yaz mevsimi boyunca yapılan "Hayat Namazla Güzeldir" programının final etkinliği gerçekleştirildi. Programa yüzlerce çocuk katılım gösterdi. Ağrı Ulu Camii karşısındaki Millet Bahçesinde Bakara Suresi 42-46’ncı ayetlerin ve meallerinin okunması ile program başladı.

Programda daha sonra Kur’an Nesli Platformu adına konuşma yapan Şaban Gökhan konuşmasında, namazın Müslümanlar için öneminden ve hayatlarına olan etkilerinden bahsetti. Çocukların namazlarında düzenli olmaları için anne ve babaların üzerine büyük sorumluluk düştüğünü hatırlatan Gökhan, namazın olmadığı bir toplumda kötülüklerin arttığına dikkat çekti.

Gökhan konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Eğer bir Müslüman Rabbine yaklaşmak istiyor ise eğer bir Müslüman kötülükler ile arasına bir mesafe koymak istiyor ise namazını ikame etmelidir. Namazını kılmalı ve önem vermelidir. Eğer ahlaki olarak bir çöküntü yaşanıyor ise eğer bugün toplumun içerisinde emniyet ve güven kalmamış ise akrabalık hak hukuku kalmamış ise komşuluk hak hukuku kalmamış ise eğer fuhşiyat ve münkerat hat safhaya gelmiş ise bunun bir sebebi vardır kardeşler namazsızlıktır."

Program yapılan dua ve ikramlar ile son buldu.