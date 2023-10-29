Ağrı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl kutlamaları geç saatlere kadar büyük coşkuyla kutlandı. Havai fişek gösterisi geceyi aydınlattı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları doğrultusunda, Ağrı Burçin Uysal Öğretmenevi’nde başta şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla resepsiyon düzenlendi. Ağrı Valisi Mustafa Koç ve Neslihan Gül Koç’un katıldığı resepsiyonda pasta kesildi. Duların ardından resepsiyon sona erdi.

Daha sonra Ağrı Valiliği tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıldönümü anısına düzenlenen ’Yüzüncü Yıl Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı’ abide anıtında başladı.

Vatandaşlar 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı, meşaleler ve mehteran takımı eşliğinde 2 kilometrelik yolu ’Vatan sana canım feda’, ’Ne Mutlu Türküm Diyene’, ’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ ve ’Yaşasın Cumhuriyet’ sloganıyla Ağrı Millet Bahçesi’nde tamamladı.

Düzenlenen etkinlik havai fişek gösterisi ile sona erdi. Düzenlenen etkinliğe Ağrı Valisi Mustafa Koç ve protokol üyeleri ile 2 bine yakın vatandaş katıldı.