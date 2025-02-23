Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmaları düzenlendi.

15 Nisan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan, Türkiye Halkoyunları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Necip Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yöneticileri, halk oyunları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrenciler, halk oyunlarını sergileyerek birincilik için mücadele etti. Yarışmalar sonucunda ilkokul kategorisinde Merkez İbrahim Çeçen İlkokulu, ortaokul kategorisinde Selahaddin Eyyubi Ortaokulu ve lise kategorisinde Merkez Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci oldu.

Kulüpler arası yarışmada ise minikler kategorisinde Karaköse Sanat Kulübü, yıldızlar kategorisinde Eleşkirt Gençlik Spor Kulübü, gençler kategorisinde Karaköse Sanat Kulübü ve büyükler kategorisinde Karaköse Sanat Kulübü birinciliği elde etti.

Dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Yarışma sonrası halk oyunları ekipleriyle bir araya gelen Kökrek, öğrencileri tebrik ederek halk oyunlarının kültürel mirasın yaşatılmasındaki önemine dikkat çekti.