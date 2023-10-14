Ağrı Valiliği, ilde yürütülen operasyonlarda 45 Afgan uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığını ve 653 Afgan uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu. Ayrıca, Doğubayazıt ilçesinde bir adreste uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, uygulama noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada 45 Afgan uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, şüpheli bir kişinin gözaltına alındığı da kaydedildi.

Açıklamada, düzensiz göç ile mücadelede kararlılıkla devam edildiği vurgulanarak, “İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen charter seferleriyle Afganistan uyruklu 653 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir.” ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında, zehir tacirleri ile mücadelede de kararlı olunduğu bildirilerek, “İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince, Doğubayazıt ilçemizde bir adreste yapılan aramada; 158,95 gram metamfetamin, 11,49 gram eroin, 295 gram reçine esrar, 142 adet ecstasy hap ve 22,18 gram kubar esrar ele geçirildi” denildi.