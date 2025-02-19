Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda üretim yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. İl Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimler, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılıyor.

Ağrı’daki gıda üretim yerlerinde hijyen, üretim standartları, etiketleme, depolama şartlarını ve sağlık yönetmeliklerine uygunluk gibi pek çok konu titizlikle inceleniyor. Denetimlerin her biri, gıda üreticilerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak ve tüketicilerin güvenli gıdalara ulaşmalarını temin etmek için büyük bir öneme sahip.

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirterek, halkın sağlıklı ve güvenli gıda tüketimi için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.